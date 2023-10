A trabajar a ‘Tierra Brava’: Aseguran que Arturo Longton se suma al reality de Canal 13

Aunque Tierra Brava ya lleva varios días al aire, lo cierto es que seguirá dando sorpresas, porque segpun informan alguno medios, llegarán nuevos y llamativos participantes al encierro.

De hecho, el lunes se pudo ver en pantalla el ingreso de Daniela Castro y Alexandra Méndez, “La Chama”, sin embargo esos no serán los únicos ingresos que tendrá la casa-estudio, ya que en los próximos días también llegará hasta la finca la actriz Nicole Block y otro personaje muy conocido de este tipo de formatos.

[ LEE TAMBIÉN: CHV prepara nuevos ingresos a Gran Hermano tras salida de Skarleth y de Ignacia Michelson: la casa elegirá ]

De ‘Gran hermano’ a ‘Tierra Brava’

Según informó el portal Fotech, además de las tres mujeres participantes también se sumaría a “Tierra Brava” el ex panelista de “Gran Hermano”, Arturo Longton.

Hablamos del mismísmo ex chico reality que renunció hace unas semanas al reality de Chilevisión ya que encontraba que en el panel no podía expresar su pensar debido al hate que recibía por redes sociales, no se sentía cómodo.

Aunque nadie imaginó esta apuesta, dicho portal asegura que el ex participante de realitys como La Granja, decidió aceptar la propuesta -entre otras cosas- porque es amigo de Pamela Díaz y por lo mismo lo veríamos ingresar muy pronto al rancho de Tierra Brava.