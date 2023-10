“Ando trayendo un colaless, ¿te gustaría tocarlo?”: Junior Playboy recordó insólito comentario que hizo en cita de “40 ó 20″

El chico reality, José Luis Concha alias Junior Playboy, nunca está corto de sorpresas. En el último capítulo de “Tierra Brava”, los participantes junto a los animadores abrieron unos cofres, los cuales tenían imágenes sobre sus vidas fuera del encierro.

La sorpresa para Junior venía de la mano de su primera aparición en un reality, “40 ó 20″, un programa de citas en donde diversos hombres buscaban ganarse el corazón de una mujer. En primera instancia, la actriz Jennifer Mayani era la mujer que tenía que elegir al hombre que más le movía el piso.

La imagen que mostraron era de una cita que tuvo Concha con Mayani, una secuencia que mostraba cómo iba cambiando la cara de la actriz, quien pasó de estar conversando a verse sumamente sorprendida. Karla Constant le preguntó qué le había dicho.

“Me crucificaron...”

“Le llegó la regla justo en ese momento, teníamos una cita y para mejorarla un poco le dije: ‘ando trayendo un colaless, mira ¿te gustaría tocarlo?’. Me crucificaron, dije: ‘¿qué hice mal?’”, relató Junior Playboy.

Junior aclaró que tenía el colaless puesto en la cita, Sergio Lagos estaba incrédulo ante la insólita historia del chico reality. “Le dije para que me creyera porque los hombres no usaban muchos colaless. No sé si fue castigo, pero ella me enamoró”

“Me cagó el mate, me enamoró, sufrí en ese reality por ella. Me enamoré, pero no era correspondido, era falsa”, cerró.