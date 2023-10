De ‘hipócrita’ tilda Jordi Martin a Clara Chía por esta razón.

Clara Chía sigue asumiendo una posición que le ha desagradado hasta a Jordi Martin quien no se midió para revelar qué es lo que realmente está pasando entre ellos quienes han sido los protagonistas de una “batalla legal” que parece no culminar.

Y es que tras ser retirados todos los cargos por “acoso”, “presión social” e incluso hasta de “daño a la salud mental” de esta joven de 24 años, el periodista no dudó en expresar su posición, pues considera que todos los señalamientos que han hecho en su contra no tienen validez, ya que él solo se encuentra haciendo su trabajo como paparazzi sin hacerle daño a nadie, a su criterio.

A través de su intervención en el programa ‘Amor y fuego’ el español expuso su punto de vista y dejo claro que la novia de Piqué está “exagerando” en su papel de “víctima” y por eso está muy molesto con todas las acciones que ha querido ejecutar en su contra solo para afectar su trabajo.

Jordi Martin arremete en contra de Clara Chía

“Ya me tiene cansado. ¿Qué narices está pasando a nivel global con las mujeres victimizándose por ser mujeres? La violencia de género es un tema muy serio, no se puede jugar con esto...esta señorita no puede decir que tiene problemas mentales derivados por mí, no puede victimizarse...”

“...Yo soy periodista, necesito trabajar, ella no puede jugar con mi pan por victimizarse, ‘tengo miedo, tengo problemas, no puedo salir de casa’”, dijo Jordi Martin ante las acusaciones de Clara Chía en las que sigue demostrando su molestia ante el paparazzi que a su criterio le ha “dañado su salud mental en más de una oportunidad.

Incluso Martin aseguró que esta estudiante de relaciones públicas no es más que una “hipócrita”, ya que habla de problemas mentales y luego sale sonriente en unas vacaciones con Piqué y hasta sale en traje de baño.

“Clara Chía sí puedes salir de tu casa, estuviste en Croacia en un barco, cuando Europa Press te pregunta en la calle sonríes, cuando los fans te abordan en la calle sonríes, cuando tu pareja cuelga una foto ante 23 millones de seguidores y sonríes. Así que basta de victimizarte por ser mujer”, dijo el periodista en su entrevista y así lo reseñó el portal Noticias Caracol.