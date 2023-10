¿Despotricó contra Shakira? Piqué se sube al volante con el Escorpión Dorado y esto dijo

Piqué está dando de qué hablar, y es que, tras permanecer en silencio por mucho tiempo, está comenzando a ofrecer entrevistas a diferentes medios y programas.

Recientemente el futbolista estuvo en el programa del Escorpión Dorado, mientras paseaban por las calles de Barcelona.

El video, que fue publicado en el canal de Youtube del famoso Youtuber, que ha entrevistado a famosos como Will Smith y Tenoch Huerta, ya cuenta con 500 mil vistas y está dando de qué hablar.

Piqué se sube al volante con el Escorpión Dorado y esto dijo: ¿habló de Shakira?

Aunque Piqué es muy serio, se mostró risueño y poco a poco se fue acoplando al humor de Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado.

La entrevista se centró básicamente en la faceta de Piqué como futbolista y presidente de la Kings League, pero por supuesto el polémico influencer no perdió la oportunidad para alburearlo y el español ni cuenta se dio.

Además, le hizo algunas preguntas sobre Shakira de forma indirecta, pero Piqué las supo sortear muy bien y no habló de ella directamente ni de Clara Chía.

Sin embargo, cuando le preguntó cuál era su música favorita o qué canción le ponía, el futbolista dijo que una canción de Peso Pluma y Bizarrap. “No sé, ponme ahora que se ha puesto mucho de moda Peso Pluma, ponme algún estilo que en México se lleve mucho, la de Peso Pluma con Bizarrap”, dijo Piqué.

Ante esto el Escorpión le preguntó “¿alguna otra de Bizarrap o ya la dejo así?”, y él dijo “no, déjalo así”, sabiendo a lo que se refería Alex, y evitando el tema de la Music Session 53 de Shakira con Bizarrap que fue dedicada a él y a su novia.

Sobre su carrera como futbolista y la nueva Kings League Americas

Sobre su carrera como futbolista el Escorpión le preguntó a quién le pediría disculpas por alguna patada y él respondió “a nadie, siempre intenté ir con buena fé, y soy de los centrales mas limpios, no he roto una nariz, no he roto una pierna ni nada”.

Además, destacó que traerá una nueva liga a México en enero de 2024 para proyectar su concepto a Latinoamerica.

Piqué también explicó cómo será el funcionamiento de la Kings League Americas, en territorio mexicano. “Hay varios presidentes mexicanos. 50 por ciento serán propietarios mexicanos. Chicharito está confirmado para la Kings League Américas. Estuvo en el primer equipo, y ahora será dueño de un equipo, siendo jugadores en activo”, dijo.