“Estábamos hablando quién podría ser la más débil, y todos congeniamos que tú”: Primer cara a cara en “Tierra Brava” dejó a más de un picado

Durante el nuevo capítulo de “Tierra Brava” los participantes fueron protagonistas de una instancia icónica en la historia de los realities shows de Canal 13: el primer “Cara a cara”, en donde se definió a la tercera nominada que acompañará a “Camilísima” y a Camila Arismendi.

Las indicaciones de parte de Karla Constant y Sergio Largos fueron claras: cada uno de los jugadores votaría por uno de sus compañeros, dando las razones y posteriormente dar el paso a la réplica del nominado.

Sin embargo, el voto más controversial fue el de Alexandra, ya que al nominar a “Guarén”, señaló: “Estábamos como equipo hablando quién podría ser la más débil, y todos congeniamos que tú”, argumentó.

“Gracias por decírmelo y admitirlo antes que todos los que están atrás mintiéndome en la cara”, respondió Valentina Torres.

En ese momento, Pamela Díaz saltó y rebatió el argumento de la “Chama”, asegurando que: “¿Cómo sabes? Si nunca estuviste en las pruebas, nunca la viste en una prueba. Entonces, no puedes decir que es la más débil”, defendió a su compañera de equipo.

“No he visto a nadie”, comentó Alexandra. A lo que la “Fiera” contestó: “Con mayor razón, no puedes decir...”.

Asimismo, estas palabras causaron la molestia de Eva Gómez y de sus compañeros de equipo, quienes señalaron que no era cierto puesto que la idea era que las integrantes del equipo Rojo compitieran con alguien con las mismas condiciones físicas y así poder ganar.

Finalmente se produjo un empate entre dos participantes, Valentina Torres del equipo Verde (Pequeños gigantes) y Shirley del equipo Rojo (Puro fuego), y, como ya lo había mencionado Sergio Lagos, el capitán del equipo ganador (Fabio), tuvo la misión de escoger entre las dos más votadas, y lo hizo por Shirley. Luego de la votación, el equipo rojo discutió fuertemente por los dichos de “Chama”.