Gino Costa se integra oficialmente a “Hoy se Habla” luego de salida de María Elena Dressel

Gino Costa se integró oficialmente al panel de “Hoy se Habla” esta semana, luego de la imprevista salida de María Elena Dressel del programa, ocurrida el pasado viernes.

La periodista se encuentra abocada a otros desafíos al interior de TVN: se integra como panelista al matinal “Buenos Días a Todos”. El animador se incorporó oficialmente al espacio televisivo este lunes para acompañar a Yamila Reyna y María José Castro.

“Es un desafío importante porque es un programa que abre un espacio en un horario donde no se hacen este tipo de formatos. Es un equipo con el que me llevo súper bien y en lo personal es rico volver a la tele en vivo. A mí me encanta porque tiene un vértigo que es sanamente adictivo, entretenido”, señaló Costa en conversación con Página 7.

En la misma línea, aseveró que “me gustan las cosas difíciles, y creo que esto lo es porque es un horario donde no había estado y es un bonito desafío, me lo estoy tomando con hartas ganas”.

El periodista arriba a poco más de un año de haberse estrenado el programa en la señal pública, el cual gira en torno a una idea más bien femenina, eje que afirma no se perderá con su ingreso al formato.

“Los contenidos siguen yendo hacia esa línea, pero lo que queremos reflejar ahora es lo que pasa en un trabajo o en la casa con distintos tipos de familia, donde hay muchas visiones que se comparten, que se respetan”, manifestó.

“Es súper importante para un hombre involucrarse con mujeres porque habla de la sana convivencia que debemos tener en este aprendizaje constante, que tenemos como sociedad, y pienso que estamos reflejando los buenos cambios”, añadió Gino.