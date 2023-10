“Junior es muy fome para la Pamela”: Las incendiarias opiniones de Kike Morandé sobre los rostros de “Tierra Brava”

En un nuevo y entretenido capítulo del programa digital “Es La Hora De Tu Podcast”, el reconocido presentador de televisión Kike Morandé fue invitado para conversar con los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito” de su trayectoria televisiva, su paso por clásicos como “Viva el Lunes” o “Morandé con Compañía”, su opinión de la TV actual y muchos otros temas.

Dentro de la conversación, el comunicador incluso tuvo palabras para referirse a los famosos que se integraron a “Tierra Brava”, reality-show estrenado por Canal 13 el pasado 1 de octubre con gran repercusión tanto en la pantalla chica como también por redes sociales.

Fue Willy Sabor el que sacó el tema a la palestra, cuando se refirió a una inolvidable figura de “Morandé con Compañía” que se unió a la nueva apuesta del ex canal del angelito. “¿Qué me dices de que el Miguelito se va al reality?”, le preguntó a Morandé.

“¿Se lo irán a comer?”, bromeó el ex rostro de Mega, desatando las risas de los presentes en el estudio. “Capaz que gane”, se sumó el animador del podcast a la humorada.

Otro dato interesante que reveló “el Kike” en la entrevista, dice relación con una particular conversación que tuvo con Pamela Díaz antes de que viajara a Perú, país donde se está grabando actualmente el reality.

“Yo le pregunté a la Fiera, le dije ‘Pame, ¿vas a dormir en la pieza con más gente?’. Y me dijo ‘no, no, no… esto no es un tren popular. Yo no pienso’”, relató Morandé.

Según lo que opinó, la modelo inevitablemente se va a terminar relacionando con otras personas en el encierro. “La van a meter en la pieza con todos seguramente, y le van a mandar un california para que le jotee”, aseguró ente risas.

“Junior va con todo, dijo que la iba a conquistar”, arremetió DJ Lolito, sorprendiendo con su dato al comunicador, quien afirmó sin filtro que “Junior es muy fome, muy malo para la Pamela”.

Morandé comentó en tono de humor que “a ella le tienen que llevar un hue… más buenmozo, si no va a volver invicta. La virginidad no la pierde en Perú si le mandan a Junior Playboy. Es simpático, pero no para comerse a la Pamelita. Con todo respeto”.

