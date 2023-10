Junior Playboy sorprendió a sus compañeros con íntima confesión: “Me desenchartuché a los 26 años”

En el último capítulo de “Tierra Brava”, los animadores llegaron con una dinámica íntima y especial para los participantes, llevaron unas cajas con diversas fotografías para despertar las emociones de los participantes y conocerlos un poco más.

El chico reality José Luis Concha , más conocido como Junior Playboy, recibió una imagen de su primera aparición en un encierro de Canal 13, “40 ó 20″, en donde tenía que ganarse el corazón de una mujer. En un principio, la protagonista era Jennifer Mayani, y el registro mostraba una cita de un joven Junior con la actriz.

“Yo antes de entrar a ese reality, trabajaba en una bomba bencinera porque había nacido mi hijo y no quería que nadie me lo mantuviera, así que tenía que salir adelante de otra manera. Llegó el momento y quería cumplir como padre”, reveló.

Sergio Lagos le preguntó cuántos años tenía, y Concha dijo que 26 años. “Me desenchartuché a los 26 años, mi primera relación sexual. Todos mis amigos me superaban, todos ya tenían relaciones. Es ahora nunca y me anduve enamorando”, confesó el chico reality despertando las risas de sus compañeros.

“Por eso me gané el seudónimo...”

“Nace mi hijo, y dije yo tengo que actuar como un hombre, yo no tuve un papá presente, digamos las cosas como son. Yo lo que me hicieron a mí, no quería que se volviera a repetir la historia, algo tengo que hacer”, relató Junio ya más serio.

Su pareja le dijo que estaban buscando gente en una bencinera, por lo que comenzó a trabajar en la bomba. “Atendía a la gente, yo era pintoso en ese tiempo y me pinchaba a hartas minas, hay que decirlo. Era bravo, por eso me gané el seudónimo de Junior Playboy. Me lo pusieron las chicas en la disco”, reveló José Luis.

“Me gustaban las mujeres mayores, era enfermo por las mujeres mayores. Yo que tenía 20 y tantos, jugaba con esa edad, atacaba a 40, me gustaba sentir la adrenalina”, agregó.