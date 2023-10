Ni las renuncias de Gran Hermano pudieron con Tierra Brava: Canal 13 amplió diferencia en rating

La noche de este martes se vivió un tercer episodio de “Tierra Brava”, el que amplió la diferencia con su competidor de Chilevisión, “Gran Hermano”. Entre las 22:17 y las 00:52 horas, el nuevo proyecto de telerrealidad de Canal 13 tuvo un promedio online de 11.3 puntos, con un peak de 13.8 unidades a las 22:50 horas.

De esta manera, se impuso a su competencia, ya que en ese horario, Chilevisión tuvo una media de 10.9 unidades, mientras que Mega alcanzó 10.6 puntos y TVN 4.2 unidades.

Esto a pesar de un capitulo cargado de emociones en Chilevisión, ya que renunció Ignacia Michelson tras sufrir una fuerte reacción alérgica, también se anunció la partida de Skarleth, quien sufrió al pérdida de su abuelita, mientras que Jorge anunció su renuncia, pero finalmente se quedó.

¿Qué pasó en el tercer capítulo?

En una dinámica para conocerse, los animadores llegaron con cajas que contenían cosas personales de los participantes. La primera en partir fue “La Fiera”, en cuya caja había una foto de su hija menor, Pascuala. Pamela mencionó que tuvo que hablar con su hija y explicarle su pasado en televisión y su relación con los realities. Además, reveló que ella mantiene hace muchos años a sus tres hijos, “como lo hacen muchas mujeres”. También comentó, en relación al papá de Pascuala, que “el segundo finado no existe”.

Posteriormente fue el turno de Azzartt Maveth, quien, al ver una foto de su hijo y su madre adoptiva, rompió en llanto. Dio a conocer que a ella la conoció en el hogar, era trabajadora del Sename y “tuvimos un feeling muy bacán… me daba apoyo y pasaron como tres o cuatro años y un día, para el Día de la Mamá, le llevo un regalo y le pregunté si quería ser mi mamá”. Finalmente, Magaly renunció a este trabajo y se quedó como su madre adoptiva.

Por su parte, Eva Gómez se enfrentó a una fotografía de su madre, “mi madre creo que es una de las personas que más admiro en la vida, tiene una gran valentía, ella vivió una Guerra Civil. Empezó a trabajar con 8 años, a quienes les bailaba y les cantaba a cambio de un pedazo de pan y ella solita alimentó a sus siete hermanos”. Agregó que tiene actualmente 91 años y está muy bien, y lo más difícil de aceptar entrar al reality fue por la edad que ella tiene, ya que “en cualquier minuto se va”. Sin embargo, tuvo todo su apoyo para ingresar a “Tierra Brava”.

Luis Mateucci abrió su caja y tenía una imagen de Daniela Aránguiz, “somos amigos… no me gusta ponerle nombre a las relaciones. Salimos y compartimos”. También señaló que una vez hablaron seis horas por teléfono, cuando estaba en un trasbordo entre Madrid y México, “tenemos mucho diálogo, arrancó como algo normal y terminó en esto. Yo le tengo mucho cariño y me da lástima porque lo que teníamos era lindo y vamos a ver qué va a ser”.