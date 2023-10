“No podía respirar, estaba en crisis”: Ignacia Michelson decidió abandonar “Gran Hermano” por problemas de salud

Ignacia Michelson protagonizó un triste momento durante el nuevo capítulo de “Gran Hermano”, ya que renunció al espacio de Chilevisión por problemas de salud.

La modelo contó que decidió abandonar el encierro debido a que en las últimas horas sufrió una reacción alérgica tras consumir chocolate, por lo que tuvo que ser asistida por un equipo médico.

“Lo pasé muy mal. Me dio alergia un chocolate. Se me cerraron las vías, no podía respirar, estaba en crisis. Y eso me dio mucha pena y miedo... pensaba que me iba a morir sola”, explicó la influencer.

“Fuiste asistida, incluso llegó una ambulancia que no fue necesario usar. Estás muy nerviosa y con miedo que te vuelva a pasar”, dijo Diana Bolocco en el contacto en vivo.

Posteriormente, la influencer reveló que “son muchas cosas” por las cuales decidió abandonar el espacio. “Estoy súper enferma, tengo otitis (...) Me han pasado muchas cosas. Segunda vez que me pasa la reacción alérgica. Estoy más pelona que antes, eso significa que uno ya tiene que marchar”.

El mensaje de sus amigos

Tras contar que se iba, Cony Capelli pidió la palabra y le envió un especial mensaje a una de sus amigas más cercanas dentro del encierro.

“Han sido varias emociones. Yo sentí que estaba mal, empezó a estar mucho tiempo en la cama. La adoro y también parte de quererla es soltarla”, expresó.

En la misma línea, afirmó que “la admiro como la mujer que es: fuerte, leal, genuina. Me ha enseñado mucho”.

Por su parte, Jorge Aldoney también se despidió de Ignacia y confesó que “le agarré cariño a la bestia”, cerró.