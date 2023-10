Pareja de Miguelito reveló qué podría sacar de sus casillas al comediante en “Tierra Brava”

En el matinal “Tu Día” hablaron del reality del canal que la está rompiendo, “Tierra Brava”, y hablaron de uno de los personajes que más ha dado de qué hablar, el humorista Miguelito.

Ellos se contactaron con una experta en el participante, nada más ni nada menos que su esposa Marlene Valencia. El periodista Mauricio Huentenao le hizo una importante consulta: ¿Qué pensó al ver a su esposo lanzándose al mar? Considerando que es uno de sus grandes miedos.

“Me sorprendió bastante, nunca imaginé que se podía lanzar al agua, menos al mar. Todos, lo estábamos viendo en familia, quedamos súper impresionados, porque ni siquiera se mete conmigo a la piscina. No hay posibilidad de que él se meta al agua”, partió.

Con respecto a cómo ha visto a su pareja dentro del encierro, Marlene aseguró que lo ha visto bien, “está superándose en muchas cosas, por ejemplo lanzarse al mar. Él es muy perseverante cuando quiere algo, lo sigue hasta que lo consigue. Así lo hizo conmigo”, afirmó ocasionando risas en el estudio.

“Lo estamos apoyando de acá afuera, ojalá me siga sorprendiendo para bien”, añadió.

“Eso podría enojarlo”

La animadora Priscilla Vargas le preguntó con qué faceta nos podría sorprender Miguelito, considerando todas las luces y sombras que tenemos los seres humanos. “Probablemente, va a tener días buenos, días malos”, comenzó.

“Hay muchas personas dicen que lo llevaron para burlarse de él, pero no. A él le gusta lo que hace, le encanta hacer reír a las personas. Para él no es una burla que de repente un amigo lo tome en brazos”, añadió la esposa del comediante.

Sin embargo, esto no se lo permite a todas las personas “porque él no es un niño, pero igual es divertido. A Miguel cuando lo molestan mucho, o le faltan el respeto, que él no falta el respeto, eso podría enojarlo, y sacarlo de sus cabales”, aseguró.

“Si lo molestan mucho, ya no respetuosamente, sí es muy probable que se enojaría y sacaría algo malo de él, pero sería por un hostigamiento que lo tiene harto”, cerró.