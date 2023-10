Paty Maldonado responde a acusaciones de Claudia Schmidt realizadas en “El Purgatorio”

Paty Maldonado no quiso guardar silencio ante las acusaciones que realizó Claudia Schmitd durante el estelar de Canal 13 “El Purgatorio”.

Cabe recordar que la exintegrante de “Morandé con Compañía” explicó los motivos por los cuales decidió abandonar “Las Indomables”. “Todos saben que tengo mucho respeto por la Paty, admiración por su trabajo. Es una mujer muy talentosa, pero la verdad es que me aburrí de trabajar con ella”, aseguró.

En este sentido, indicó que “me aburrí porque si bien yo conozco el carácter de la Paty, ya venía mucho tiempo aguantando situaciones. No particularmente conmigo, sino más con mi compañera (apuntando a Catalina Pulido)”, según recoge Página 7.

“Yo ya venía un poquito aburrida de cómo trataba a la Cata y no me gustó. Dije ‘sabes, no tengo para qué… me voy’. Y me fui no más. La única indomable en realidad acá soy yo”, detalló en el espacio del excanal del angelito.

Las acusaciones de la modelo fueron respondidas por Paty Maldonado, quien precisamente en el programa “Las Indomables” señaló, con evidente ironía, que Claudia “tiene razón, porque ella venía de la BBC de Londres, de hacer programas interesantes, era reconocida en la BBC y Hollywood”.

En el mismo tono, insistió: “entonces, venir de la BBC, donde le pagaban 100 mil dólares mensuales y venir a un programito con un celular, era distinto igual”.

Finalmente, respecto de su “Las Indomables”, la opinóloga advirtió que “con este circo pobre somos conocidas en el mundo porque nos ven desde China, Japón, Australia. A través de este circo pobre nosotros logramos traspasar las fronteras”.