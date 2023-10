“¿Qué chu*** se cree tratando de anormal?”: Sebastián se ganó el repudio en las redes sociales tras comentarios sobre iCata

El chico reality de Sebastián Ramírez sigue generando repudio en las redes sociales tras sus comentarios y acciones en “Gran Hermano”. El participante habló sobre la sexualidad de su compañera, iCata, por lo cual se ganó diversas críticas en redes sociales.

Él estaba en la pieza del after con Francisca Maira y Alessia Traverso cuando comenzó a hablar de iCata, tras una conversación que mantuvo con ella. “No le gusta la cachita, es asexuada (...) es rara en ese sentido, pero le pasai un mono de animé...”, contó.

Sus compañeras cuestionaron el comentario de Seba, y Fran le preguntó cómo sabe si es asexual o no. “Se cacha po’, es arisca. A mí me dijo que no tiene una relación hace 10 años, que no está ni ahí, no le gusta. Cuático”, afirmó.

Fran y Alessia no vieron lo malo, “una persona normal, ¿tú crees que hace eso? 10 años sin nada a tus 27 años, estamos hablando de casi los 19 años que no pasa nada (relaciones sexuales)”, señaló Sebastián.

“Una vez ha tenido un pololo hasta los 19, 20 años, la mina tiene casi 30 años. Igual es heavy. Nunca había conocido una mina o persona que lleve más de 10 años sin meterle”, terminó. “Pero, es su onda”, respondió Fran.

Cada vez más cringe lo del Sebas, ahora le tocó a iCata.#LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/uZNhjt1syj — ★ 𝓝𝓲𝓮𝓿𝓮𝓼 Ḁω ☆ (@Nieves__AT) October 4, 2023

“Insoportable”

Estos comentarios desubicados de Sebastián generaron repudios en las redes sociales entre los seguidores del reality, quienes desaprobaron que él estuviese hablando sobre la vida sexual de iCata.

"una persona norma tu creí que hace eso? 10 años sin nada a tus 27 años, no había pensado que existía una persona 10 años sin meterle"



ENSERIO QUE ASCO DA ESTE WN WEASTIAN QLO #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/wYinGr5gwb — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) October 4, 2023

CUÁL es la necesidad de weastián de hablar sobre las preferencias sexuales de icata y decir que no es una persona "normal" y es "rara" por no estar en una relación en 10 años?? fernanda y alezzia poco lo pescan porque saben lo retrógrada de la conversación🤢 #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/ZgSmEfNLvP — Y LA QUE LULE💋 (@elladiceblah) October 4, 2023

el weastian pelando a la icata por no tener s3x0 hace 10 años, qué wea le importa a él con quien tiene o deja de tener relaciones la cabra? insoportable qlo déjala en paz#LaResistenciaLulo #conistas pic.twitter.com/GxY6wyOEFk — ✩ (@chileancountry) October 4, 2023

Acabo de ver el video del ahueonao de Sebastián. Que chucha se cree tratando de anormal a la icata?

No todos somos unos desataos sexuales como vo’ pajarón ctm 💀#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/l3KxGv6GQ6 — 🚫NO + RAIMUNDO 🚫Bigotuti 💕 (@bigotetuti_lulo) October 4, 2023