“Se debe notar lo que me pasa con ella”: Jorge presentó su renuncia a GH tras salida de Skarleth

La triste partida de Skarleth Labra de Gran Hermano, tras conocer la lamentable muerte de su abuelita, provocó en su amigo Jorge Aldoney la decisión de querer abandonar el encierro y renunciar a su estadía en el reality de CHV.

Fue así que se dirigió al confesionario, anunciando su salida y sincerando sus sentimientos hacia la joven, conocida como “Merenguito”, debido a su dulce gusto por la mezcla de clara de huevo y azúcar.

“Días bastante difícil. Creo que ha sido uno de los más difíciles. La verdad es que yo vengo a poner fin a mi aventura aquí dentro”, señaló el modelo, visiblemente afectado.

“Sé que suena un poco apresurado, pero siento que me quedé sin batería. No es primera vez que lo hago, pero sí estoy decidido que sea la última”.

Ante esto, la voz de Gran Hermano le explicó que era entendible que estuviera “bajoneado”, por la situación que afectó a su amiga. Por lo mismo, le pidió que se tomara una horas para reflexionar.

“Lo que pasa es que después de ese golpazo, no proyecto mi estadía aquí. No ha sido como otros golpazos. Siento que el subir y bajar de emociones aquí adentro...antes de que llegaran los chicos yo estaba semi muerto. Llegaron y me dieron luz, vida. Sobre todo Skarleth”.

Tras esto, Jorge confesó lo que siente por ella.

“Es una chica que... se nota. No soy muy expresivo, pero se debe ver, se debe notar, en todo sentido, lo que me pasa a mí con ella. Y la verdad es que sin ella no quiero continuar aquí”, confirmó.

Nuevamente Gran Hermano le pidió que se tomara un tiempo, aclarando que “yo no cierro las puertas de la casa a nadie.

Jorge revela por qué no renunció a Gran Hermano

Posteriormente, en la transmisión en vivo Jorge conversó en privado con los animadores Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, y les anunció que se quedaba para no provocarle un peso a Skarleth.

“Si Skarleth se llega a enterar de que yo renuncié porque ella se fue, va a ser un peso aún más grande en su pena y no quiero hacer eso la verdad”.

“Yo tengo una relación muy especial con ella, a Skarleth la adoro. Como siempre he dicho, ella es como una luz acá dentro. Desde que hace tres meses y medio con esa voz de pito me mandó a la chu... por primera vez, ella se robó un pedacito de mi corazón y ella lo tiene más que claro, lo que yo siento por ella es mucho cariño, por eso cada vez que se ha ido quedo destruido, porque se va una parte de mi vida que es irremplazable”, sentenció.