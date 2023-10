Selena Gomez habla de las veces que se comparó con Hailey Bieber y todas nos reflejamos en ella

Selena Gomez ha logrado transformarse luego de sus constantes luchas con sus problemas de salud física y mental, por lo que ha retomado su carrera profesional con todo tras dejar atrás el pasado y mostrarse más segura y hermosa que nunca.

La celebridad se llenó de amor propio por lo que ahora destila sensualidad y empoderamiento a donde quiera que llega pero ha aprovechado su nueva vida para contar las razones por las que luego de su polémica separación con Justin Bieber decidió alejarse de las redes sociales por un tiempo.

Además, relató cómo han sido sus luchas mentales al compararse y criticar su cuerpo por no encajar con los estereotipos de belleza.

“Crecí queriendo agradar a todos. Desde muy joven tenía una responsabilidad; los jóvenes me veían como un referente. No sabía quién era. Tener esa responsabilidad me hacía andar con cuidado. Pensé que podría ser perjudicial decir a la gente quién soy realmente. Empezó a ser una amenaza que me asustaba. Bueno, si no estás bien, entonces no puedes trabajar”, confesó sobre su trastorno de bipolaridad.

Selena Gomez y las comparaciones con Hailey Bieber

La intérprete de ‘Single Soon’ saltó a la fama desde que era una niña al ser parte del elenco de Disney, por lo que fue creciendo expuesta a la mirada pública conforme iba creciendo y formándose como artista. En medio de ellos enfrentó sus complicaciones de salud con el lupus el cual la dejó hospitalizada en varias oportunidades y al expuso a tratamientos que desestabilizan sus hormonas y le producen constantes cambios físicos.

En 2018 su separación con Justin Bieber en medio de acusaciones de infidelidad por parte del canadiense con la modelo Hailey Bieber, quien más tarde se convirtió en su esposa. Todo este cóctel de emociones la dejó expuesta al dolor y comenzó a batallar con las presiones sociales, por lo que decidió alejarse de las criticas y habladurías.

Te recomendamos: Selena Gomez exhibe sus curvas y una muy delgada cintura tras realizar un exigente entrenamiento

“Acababan de romperme el corazón. No necesitaba ver lo que todos estaban haciendo”, dijo sobre su salida de las redes sociales.

La empresaria también destacó como lidió con sus propias comparaciones con la modelo al ver que su cuerpo no era igual de asimétrico y no encajaba en las tallas deseadas.

“Hubo momentos en los que no me sentía bien con mi apariencia por lo que veía en Instagram. Pensaba: ‘Ojalá mi cuerpo se viera así’”, expresó.

Aunque no mencionó nombres, sus fans aseguran que se refería a Justin y a Hailey.

“Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada. ¿Acaso no es irreal esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?”, agregó.