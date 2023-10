“¡Siempre lo mismo!”: La jocosa caída de Neme tras perder ‘sillita musical’ en ‘Mucho Gusto’

Una jocosa situación ocurrió este miércoles en Mucho Gusto, cuando José Antonio Neme fue víctima de un gracioso chascarro.

Cuando terminaba el progama, junto al resto de los animadores, Karen Doggenweiler, Gonzalo Ramírez y Natasha Kennard, decidieron jugar a la ‘sillita musical’.

Todo comenzó como una broma para ‘eliminar’ a un miembro de la conducción del matinal de Mega. Sin embargo, la primera en perder fue la conductora de Meganoticias Amanece, por lo que luego siguieron jugando para ver quién sería el ganador.

Gonzalo, Karen y José Antonio quedaron jugando cuando este último terminó en el suelo tras disputarse una silla con su compañero.

“Se cae el Neme”, dijo el periodista, mientras Karen no podía aguantar la risa.

“Siempre lo mismo, no me toques, me lastimas, me voy”, lanzó Neme, bromeando, tras perder en el juego, tal como consigna Página 7.

Por último, Gonzalo Ramírez terminó convirtiéndose en el ganador de este juego, aunque no podía parar de reír por lo acontecido con Neme.

