“Tan fácil que lo hizo ver Britney”: El radical cambio de look de Federico Farrell tras su paso por “Gran Hermano” Chile

Hace pocos días atrás, Federico Farrell sorprendió a los participantes de “Gran Hermano” Chile anunciando que abandonaría el paso de Chilevisión tras estar pasando un mal momento en el encierro.

“Chicos, en un rato van a nominar, y quiero contarles que yo en un rato me voy. Por eso necesito que no voten por mí, yo sé que no iban a hacerlo, pero igual debo decírselos (...) Por mi salud mental por sobre todas las cosas es importante que yo abandone el juego”, señaló en aquella ocasión.

Ahora, a través de su cuenta de TikTok, el exchico reality mostró cómo ha cambiado su vida tras su salida del espacio y que decidió retomar su viaje en bicicleta en Colombia.

En esa línea, el argentino quiso dejar el pasado atrás y se realizó un drástico cambio de look: con la ayuda de una máquina se rasuró por completo su cabeza.

“Cerrando ciclos en pisciano”, escribió en el registro, haciendo alusión a su signo zodiacal.

“Tan fácil que lo hizo ver Britney, no es fácil. Todo cambia tan drásticamente”, dijo mientras cortaba su pelo.