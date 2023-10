“Te van a dejar las fans”: Pablo Ruiz reveló dura discriminación que vivió al inicio de su carrera por su orientación sexual

El cantante argentino Pablo Ruiz, más conocido como Pablito Ruiz, reveló que vivió diversas dificultades al inicio de su carrera debido a su orientación sexual.

Ruiz se sentó junto a Radio Bío Bío y recordó que sufrió discriminación por ser gay durante su carrera musical. “Mi vida no fue fácil. En un punto, en México, me cancelaron mi contrato por ser homosexual”, señaló. El cantante aclaró que si bien no fue explícita la razón, sí lo identificó como el motivo.

“Estaba firmado en una multinacional, mi contrato no era solamente para México, era para toda América, Estados Unidos… Eso estaba firmado en Miami, en Los Ángeles”, agregó.

“Mi contrato fue cancelado porque obviamente, entre comillas, me querían hacer cantar tex-mex para que pareciera más masculino”, dijo Ruiz, quien también contó que le pedían ser más como otros cantantes que ellos consideraban más masculinos como Ricky Martin.

Le advirtieron que si asumía su orientación públicamente, “te van a dejar las fans”, añadió el cantante.

“Tuve que guardar silencio...”

“Entonces, tuve que guardar silencio hasta que fui grande, cuando ya tenía más o menos 30 años. En el 2010 cuando ya tenía novio y estaba haciendo temporada en Mar del Plata, yo salía comúnmente con él para todos lados”, contó Pablito Ruiz.

Esto despertó los rumores y fue contactado por el medio amarillista Crónica, quienes le dijeron al cantante que tenían fotos de él y su novio, y que si él no contaba que era gay, lo iban a sacar del clóset. Pablito Ruiz le contestó que no les importaba y que sacarán la historia nomás.

Ruiz señaló que este episodio fue, en un aspecto, un alivio debido a que no tenía que esconderse más. “Me empezaron a entrevistar de todos los medios, de todos lados, y fue como una renovación de mi vida”, señaló.