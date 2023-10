Trini Neira le tiene toda la fe a Pamela Díaz en el reality “Tierra Brava”: “Mi mamá es bien aperrada”

En el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, Pamela Díaz es la estrella del show. Ella ha acaparado la atención tanto de los televidentes como de sus mismos compañeros, y su hija mayor, Trini Neira, está viendo desde su casa cómo su madre se convierte en la figura del programa.

En conversación con Las Últimas Noticias, la primogénita de la “Fiera” comentó cómo ha visto a su madre en “Tierra Brava”. “Encuentro que mi mamá estuvo súper bien. Conversó harto con sus compañeros y se lleva súper bien con Miguelito, se molestan y juegan harto jajaja”, partió.

Díaz sorprendió a todos con su garra en las competencias, incluso nadando que es algo que no le gusta hacer. “Se la jugó. Bueno, mi mamá es bien aperrada en las competencias y también cuando se trata de un equipo. Mi mamá es súper apañadora con los equipos en general, así es afuera con su familia y con su equipo de Youtube”, agregó.

“Siempre pienso que ella va a ganar”

Sobre el momento en que le va a tocar bailar con la fea y enfrentarse a las dificultades de la pieza rústica, Trini pronosticó que su madre no la va a pasar nada de bien. “Será complicado igual porque para mi mamá es súper importante dormir bien, y si no duerme bien anda un poco de mal humor jajaja”, sentenció.

“Pero mi mamá y sus compañeros se ve que pueden seguir en el VIP. Ojalá así sea”, añadió. De igual forma, Neira le tiene toda la fe al equipo de su madre, “siempre pienso que ella va a ganar”, aseguró Trini Neira.

A Trini no le sorprendió que su madre no le diera importancia a su ropa, al momento de seleccionar los ítems precisos de su maleta en el primer capítulo del reality. La mayor del clan Díaz dijo: “mi mamá también sabe que esto es una competencia y un trabajo, entonces no es necesario preocuparse tanto por la ropa”.