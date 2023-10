“Yo me subí al escenario, y sé que me fue la raja…”: Belén Mora repasó su rutina en el Festival de Viña

Belén Mora estuvo como invitada en el podcast conducido por Maly Jorquiera llamado Hazte Ver, en donde tuvo una sincera conversación sobre su paso por la edición 2023 del Festival de Viña del Mar.

En el programa de Youtube, la humorista aseguró que a pesar de las pifias que recibió al final de su rutina, no considera que su actuación fue un fracaso.

“A mí me sirvió mucho algo que me dijeron el primer año en la escuela de teatro, y es que las dos primeras cosas que tiene que aprender un actor es a fracasar y a esperar. Hay que acostumbrarse al fracaso, no al éxito”, planteó de entrada.

En esa línea, la comediante comentó que “yo no sé y nunca me voy a acostumbrar al éxito, porque el fracaso, que no es algo negativo, sino que es un fracaso… todos fracasamos todos los días en algo. Y si tú le das esa importancia y ese lugar, pasa a ser parte de un proceso. Ahora, yo no fracasé en Viña. Yo lo pasé la raja”.

Por último, Belén Mora sostuvo que los abucheos solamente fueron en los últimos minutos de su perfomance, y que solamente este segmento se vio empañado.

“Yo no me puedo hacer cargo, porque no es mi lugar, de la percepción que el resto tenga sobre lo que yo hice. La percepción. Si la gente cree que yo fracasé, está súper bien… yo me subí al escenario, y yo sé que me fue la raja… los primeros 40 minutos, pero lamentablemente vende más enfocarse en los 6. Pero eso tampoco es mi problema”, cerró.