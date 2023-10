Adriana Barrientos le cerró las puertas a una relación amorosa: “Lo que menos quiero son cachos”

La panelista de “Zona de estrellas”, Adriana Barrientos está en otra etapa de su vida, y decidió cerrarle las puertas a una relación, no está dentro de sus intereses.

La exchica reality fue consultada en sus historias de Instagram, si es que piensa estar en pareja, y la “Leona” fue completamente sincera.

“La verdad yo tuve hartas parejas en mi vida, creo que eso ya fue, no estoy esperando a nadie. Me acomoda mucho estar sola, 100% sola no estoy porque estoy acompañada por la mejor que es mi perrita Asia”, comenzó.

“Así soy yo, solitaria y con mi familia que es mi mascotita y ya. Creo que es suficiente, tener pareja es para puro tener problemas, puros cachos, lo que menos quiero son cachos”, cerró Adriana Barrientos.