“Me encanta el Julio César, pero la mujer...”: Televidente dio su sincera opinión sobre Monserrat Álvarez en un despacho de “Contigo en la mañana”

Monserrat Álvarez recibió una inesperada crítica de parte de una mujer en pleno despacho en vivo en “Contigo en la mañana”.

El momento se dio cuando la periodista Daniela Muñoz estaba reporteando la nueva línea de buses low cost Flixbus, la cual hace solamente un par de días empezó a operar en Chile.

En el despacho, la reportera recorría una de las máquinas que partía para Coquimbo cuando le habló a una de las pasajeras para saber qué le parecía la iniciativa.

Eso sí, la entrevista primero dio su sincera opinión sobre los rostros del matinal de Chilevisión. “Me encanta el Julio César, pero la mujer que tiene no me gusta, la que trabaja con él. No deja hablar nunca… y la cambio”, comentó de entrada, según consignó Página 7.

¿Qué dijo Monse?

Por su parte, Daniela salió en defensa de su compañera de canal: “La Monse es un amor, es que las mujeres son buenas para hablar”, declaró.

Sin embargo, la mujer no escuchó sus palabras y aseguró que “por culpa de ella a veces no lo veo al Julito”, insistió.

Roberto Cox se tomó con humor las palabras de la televidente, y aseguró que “te está dando y no consejos, Monse”, le dijo a la animadora.

Finalmente, Monse alzó la voz y aclaró que ella “no es monedita de oro” y dejó en claro que ella no puede ser del gusto de todos y todas, para luego volver a enfocarse en la noticia.