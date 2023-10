“No es una persona que me gustaría conocer”: Raimundo le hizo la cruz a Bambino por la polémica sobre Bigote

El último eliminado de “Gran Hermano”, Raimundo Cerda, no alcanzó a conocer a Fernando Altamirano, alias Bambino, dentro del encierro. El producto de eventos deportivos fue eliminado antes del ingreso del ingeniero agrónomo, y había cierta mala onda a la distancia debido al interés de Rai por Alessia Traverso, la pareja de Altamirano en el encierro.

En conversación con Publimetro, el participante habló de su relación con la mascota de la casa, Bigote, y la polémica en la que se vio involucrado Bambino tras sus dichos sobre el perrito.

Cerda partió hablando de la estrecha relación que mantuvo con Bigote dentro de su estadía en el reality de Chilevisión. “Siempre he vivido con perros, los amo desde siempre, desde chico que tenía perros. Por lo mismo, llegué y qué mejor que había un perro en la casa.

“Siento que un perro no critica ni juzga, lo único que da es amor. Por lo mismo, lo valoré harto. Bigote era exquisito, él me seguía harto, la Cony también sentía que yo era el segundo que más quería a Bigote. No me mordía, me respetaba mucho”

La polémica de Bambino

A propósito de esto, Raimundo fue consultado sobre la polémica de Bambino, en la cual él bromeó que había que tirarlo a la parrilla y lo ahogaría si le mordía la zapatilla. Esto causaron un gran revuelo, incluso en la cuenta oficial del perrito del Presidente Gabriel Boric emitió un comunicado. Posteriormente, Altamirano pidió disculpas públicas por sus dichos.

“Yo no logro entender cómo a alguien no le puede gustar un perro”, partió el joven. “Yo no valido ninguno de sus dichos que fueron súper fuertes, nada qué decir sobre eso. Encuentro súper negativos sus comentarios, no los valido, no me siento identificado con ese tipo de persona”, añadió.

Si bien, Rai no compartió con Bambino, le hizo la equis completamente. “Al saber los tipos de comentarios que hizo... No es una persona que me gustaría conocer tampoco, no es una persona que me llame la atención”, sentenció.