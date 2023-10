“No le llevaría un anillo”: Raimundo aclaró qué le regalaría a Alessia si es que volviera a ‘Gran Hermano’

Raimundo Cerda acaba de salir de Gran Hermano, tras ser eleminado por el público el recién pasado lunes. De hecho, él mismo nos reveló que no esperaba ser descartado por la gente ni menos en este momento, cuando estaba comenzando una relación más que amistosa con Alessia Traverso.

Ahora, ya alejado de la casa-estudio habló por primera vez con Publimetro, sincerando su postura sobre la incipiente relación amorosa, la cual comenzó de un solo beso a la joven cantante cuando dejó el reality.

El quedó con ganas de más, pero no sabe si reingresar a vivir el romance frente a las cámaras o esperar a que su damisela salga a la vida real: “Tengo que pensarlo, se siente bien estar aquí afuera, pero también me sentía bien adentro”.

“Sentí que con esa placa no me debería haber ido, porque estaba tirándome para arriba de nuevo. Llegó la Alessia con otro ánimo, nos estábamos complementando harto” , partió comentando.

“Estaba como renovándome y me tocó irme”, expresó el musculoso del reality de Chilevisión.

“Unas bonitas palabras”

Raimundo dice sentirse feliz por estar de nuevo con sus amigos y familiares, con quienes ha sido “increíble” reencontrarse. Aunque no deja de pensar en Alessia, con quien dejó una historia claramente inconclusa.

“Eso es lo que me tiene pensando, no sé si esperarla acá o también entrar e ir a verla, porque me imagino que va a estar un buen tiempo ahí, así que eso es lo que me tiene pensando en entrar o no”, aseguró Rai.

Por lo mismo le consultamos, en caso de que exista una nueva actividad del “congelado”, le llevaría un anillo como hizo Bambino, el primer enamorado de la cantante.