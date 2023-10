“No me gusta tu actitud y te lo digo en tu cara”: Pamela Díaz se fue en contra del líder del equipo Verde, Fabio Agostini

Ya empezaron las primeras discusiones dentro del encierro de “Tierra Brava”, y nuevamente tenemos como protagonista a Pamela Díaz, quien en está ocasión se enfrentó al líder de su equipo, Fabio Agostini.

Todo habría comenzado cuando el capitán de los “Pequeños Gigantes” se las dio de galán regalando chocolate a Camilísma del equipo “Puro Fuego”, quienes habían negado el desayuno días antes al equipo verde. Ese gesto provocó la furia de sus compañeros, en particular de “La Fiera”.

En este contexto, es donde Pamela no dudó en ir a encarar a Fabio por su falta de compromiso y por el abandono que había sentido su grupo tras diversas acciones.

El capitán intentó defenderse sin opción, ya que el resto de los compañeros ya estaba en su contra y la Fiera los comandaba.

“Primero tú eres el capítan y primero, no te puedes ir de ahí (...) eres un líder, y como líder no nos puedes abandonar a nosotros, y no me gusta tu actitud y te lo digo en tu cara”, le dijo Díaz apuntándolo con el dedo.

“Sabes que te estoy observando hace mucho rato y ya me colmaste... Somos un equipo”, agregó.

“Están todos contra mí. ¿Qué te crees? ¿Qué eres mejor que los demás?”, se defendió Fabio.

“Mejor que vo po’, por eso me va bien. Me molestó tu actitud”, a lo que Agostoni volvió a reiterar que estaban cinco participantes en contra de él.

“Piensa un poco por qué estamos los cinco contra ti”, le aconsejó Pamela para posteriormente abandonar la conversación.