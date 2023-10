Camilísima contó la firme sobre la supuesta mala onda con Pamela Díaz en “Tierra Brava”

El reality de Canal 13, “Tierra Brava”, debutó cautivando al público en su primera semana, y ya tiene el nombre de su primera eliminada. La periodista e influencer, Camila Campos, más conocida en redes sociales como Camilísima, fue la primera en abandonar la casona de Perú.

Su salida se filtró hace semanas, e incluso se rumoreó de un fuerte conflicto que ella tuvo con Pamela Díaz, el cual habría culminado en la jornada de eliminación. Llegó el capítulo de su salida, y nada sucedió. En conversación con Publimetro, Camilísima habló sobre su relación con la “Fiera” y otras integrantes del reality.

Ella negó que existiera una discusión con Díaz, “simplemente ella se hizo de su grupo, yo no sé si alcancé hacerme de un grupo, pero obviamente uno congenia con unas personas... es normal. Pero, no sentí interés por ella para conocerme más, yo igual lo intenté, pero no tuve el feedback (retroalimentación)”, señaló.

La distancia de sus otras compañeras

Por otra parte, habló de Azartt Maveth, la tía de la micro, con quien tuvo buena onda, pero ésta se fue disipando con los días. “Me pasó algo bien raro con ella, congenié mucho con ella en todo este viaje a Perú, en quedarnos juntas, me tocó viajar con ella en el avión, conversamos, muy linda la relación”, afirmó.

“Conecté con ella, pero en la casa no me habló más, no sé por qué. No tengo idea qué le pasó a Azartt. Creo que las condiciones no eran las óptimas, y creo que cada uno con el correr de los días, empezó a lidiar con sus crisis internas. A lo mejor a ella le pasó algo”, intentó teorizar Camilísima.

Finalmente, al ser consultada sobre Eva Gómez, la periodista manifestó que esperaba más consideración de parte de la exanimadora del Festival de Viña. Camilísima relató que la vio decaída por unos días, “los días que yo me enfermé, estuve todo el día tirada en el fardo, yo esperé que Eva se acercara a mí a preguntarme cómo estaba y eso no pasó”, dijo la influencer.