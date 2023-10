Daniela Aránguiz califica de “mariconada” y “encerrona” lo que pasó en Zona de Estrellas por supuesta infidelidad de Valdivia a Orsini

Este jueves se vivió un momento de alta tensión en el programa Zona de Estrellas, cuando comenzaron a hablar sobre la supuesta infidelidad de Jorge Valdivia a Maite Orsini. Y es que no pusieron de sobre aviso a Daniela Aránguiz.

Es así que reclamó, se paró y se fue. “Encuentro que es una súper falta de respeto, porque yo creo que si vas hablar del papá de mis hijos de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí”, comenzó diciendo enojada Aránguiz.

“Y no te voy a negar nunca que no lo hagas, pero yo creo que esto es una falta de respeto conmigo, porque si tú vas a hablar del papá de mis hijos, si fue infiel, porque a mí no me interesa que sea o no sea infiel con la polola nueva que tenga. Si tú vas hablar del papá de mis hijos, cuéntame los secretos a mí, pero a mí no me hagas nunca más esto y te lo digo delante todo Chile”, dijo después Daniela.

Daniela Aránguiz hizo sus descargos

Durante la mañana de este viernes, la influencer subió varias stories al Instagram, en donde reflexionó sobre lo ocurrido en el programa del jueves.

“Me da lo mismo lo que Jorge haga con su vida privada, son cosas que no me interesan, pero yo siento que cuando uno trabaja en un equipo de televisión hay una pauta diaria y la pauta es una hora antes del programa, donde se tocan los temas de los que se van a hablar”, comenzó diciendo.

“Hablar de cualquier persona con las personas que tengan que ver con la gente del panel sin consultar, sin prepararla para su reacción, es una mariconada”, añadió desde su auto.

“He trabajado en miles de programas y nunca me habían hecho una encerrona, eso es lo que yo sentí, me enojé por la falta de criterio y por el poco profesionalismo, por que chuta si me he prestado para este show este tipo, mínimo que digan “chuta, la Dani se merece saber quién es”, añadió.

Además sostuvo que a Pablo Candia, editor del programa, le preguntó de quién hablarían y le respondió que de un actor y “eso me enoja más, porque me ven la cara de hueona”.