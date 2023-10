“Desde el primer beso que nos dimos, nos enamoramos”: Seba Ramírez salvó a querido participante de la placa de eliminación en “Gran Hermano”

Durante el capítulo de este jueves en “Gran Hermano”, Sebastián Ramírez salvó a un participante que estaba en la placa de eliminación tras convertirse en el líder de la semana.

El jugador tuvo que escoger entre Estefanía, iCata y Francisco, ya que Fran Maira renunció al espacio durante la tarde y Scarlette no podía ser escogida tras recibir la nominación fulminante.

En primera instancia, Ramírez tuvo que dar los motivos por los cuáles sacaba a esta persona del proceso de eliminación: “Las razones son simples, yo esperaba que me pololearán inconscientemente, sé que no se puede decir el voto, pero alguna cosita, pero no hubo nada”, bromeó.

“No se movieron en nada, pero me voy a quedar con lo mínimo y una cosa que a mí, por lo menos, me gusta mucho es comer y me conquistan por la comida”, agregó.

Posteriormente, aseguró que “sé que él no lo hizo para pololearme, él lo hizo porque es una buena persona y es muy atento conmigo (…) hablo personalmente y también con los de la casa”.

“Esta persona la quiero mucho, él lo sabe, sé que si saco a iCata, que es un amor, es muy linda por dentro y por fuera, estaría arriesgando a esta otra persona”, sostuvo.

Acto seguido, el líder de “Gran Hermano” anunció que salvaba a Francisco Arenas de la placa de eliminación y le aseguró algunos días más dentro del encierro de Chilevisión.

Las palabras de Papá Lulo

Por su parte, Panchito agradeció el gesto de Sebastián: “Yo creo que él me eligió porque desde el primer beso que nos dimos, nos enamoramos, fue amor a primera vista”, contestó entre risas.

“Le agradezco por haberme salvado, yo también pienso lo mismo de él (…) es una gran persona”, aseguró.

Tras la decisión de Ramírez, iCata, Scarlette y Estefanía se convirtieron en las tres participantes que están en riesgo de abandonar “Gran Hermano”.