El fuerte encontrón entre Estefi y Seba en ‘Gran Hermano’: “Te estás pasando el medio rollo”

La noche del pasado jueves se vivió un nuevo cara a cara en Gran Hermano, en el cual Estefanía Marquis y Sebastián Ramírez protagonizaron un duro encontrón.

Todo pasó cuando la modelo sacó el papel que venía con el siguiente mensaje: “¿Por quién te mordiste la lengua en algún momento para no discutir?”.

De inmediato, nombró al líder de la semana, asegurando que “siempre me estás como toreando para discutir”.

“Lo que te hubiera dicho es que no te metas en las hueás que no te incumben. Date el tiempo de conocerme antes de tener una opinión de mí y de opinar públicamente de mí”, afirmó.

La respuesta de Sebastián no se hizo esperar y le dijo que “en ningún momento… te estás pasando el medio rollo, no me interesa discutir contigo, al contrario”.

“No lo he sentido así, no lo he hecho, así que quédate tranquila”, añadió.

Pese a todo, cuando se levantó del asiento Seba le lanzó una polémica frase: “Que te vaya bien en Santiago”.

La Miss Chile no se quedó callada y evidenció de que el productor de eventos quedó enojado con la nominación. “No es que hayas quedado picado, pero sí”, le dijo.

“Me cargan las mentiras. Puedo hablar, soy el líder y puedo contrapreguntar… Se te han escapado las cabritas, te lo he dicho muchas veces”, respondió Seba.

Tatán continuó su intervención, increpando a Estefi. “Decirle a una persona por cómo se viste, por lo que le dijiste a la Icata, encuentro que fue súper harto. Pero de eso se trataba”.

Icata tuvo que explicar nuevamente las palabras de la modelo, quien aseguró que no fue con mala intención. “Me trataste de mentirosa. Hablé con la Icata, cuál es la necesidad de mentirme”, dijo la influencer, según consigna Página 7.