“Esto es una falta de respeto”: Daniela Aránguiz pide su renuncia tras fuerte pelea con el editor de Zona de Estrellas

Un intenso conflicto ocurrió hoy en Zona de estrellas entre Daniela Aránguiz y el editor del programa de farándula.

Todo sucedió cuando el editor y panelista, Pablo Candia, reveló -aparentemente sin pruebas- una supuesta infidelidad de Jorge Valdivia, expareja de Daniela Aránguiz.

Este tema no se trató en la reunión de pauta, ni tampoco en privado con la exfigura de Mekano. Por ese lo mismo ella se enojó.

Al grabarse el momento, reaccionó indignada, haciéndolo notar a sus compañeros y en especual al editor. “Nadie sabía que ese tema se expondría al aire”, aseguraron fuentes al interior del programa, tal como consignó El Filtrador.

El programa ya liberó en sus redes sociales lo sucedido y ahí se puede ver la reacción de la ex chica Mekano.

“Encuentro que es una súper falta de respeto, porque yo creo que si vas hablar del papá de mis hijos de cualquier cosa, tenga o no tenga que ver conmigo, me tienes que consultar a mí”, comenzó diciendo enojada Aránguiz.

“Y no te voy a negar nunca que no lo hagas, pero yo creo que esto es una falta de respeto conmigo, porque si tú vas a hablar del papá de mis hijos, si fue infiel, porque a mí no me interesa que sea o no sea infiel con la polola nueva que tenga. Si tú vas hablar del papá de mis hijos, cuéntame los secretos a mí, pero a mí no me hagas nunca más esto y te lo digo delante todo Chile”, dijo despues Daniela.

Candia reaccionó diciéndole que “okey, lo vamos a hablar después”, mientras la aludida se paró y se fue, supuestamente para renunciar, según fuentes cercanas a Publimetro.

¿Que pasó con Daniela Aránguiz?

Tras la pelea, Daniela Aránguiz habría acudido a las jefaturas máximas para poner su cargo a disposición por lo que consideró “una deslealtad del editor para con ella”, dijo un cercano a la panelista.

Además, explica que varios integrantes de Zona de estrellas han tenido problemas con Pablo Candia. En el caso de la ex Mekano, su intención sería renuncia al espacio, dado que “no estaba para encerronas de sus propios jefes”.