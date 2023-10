Karol Lucero a horas de entrar a “El Purgatorio”: “Voy a aprovechar para cerrar una etapa de mi vida que comenzó en octubre del 2019″

Esta noche, “El Purgatorio”, el estelar animado por Nacho Gutiérrez, tendrá un nuevo episodio en vivo y en directo en las pantallas de Canal 13 con Daniel Valenzuela y Karol Lucero como los invitados de esta ocasión.

Daniel Valenzuela se hizo conocido en el año 2000 como animador del espacio juvenil “Extra jóvenes”, junto a incipientes y hoy consagradas figuras de la televisión. Luego participó en variados programas, como animador y panelista, es el caso de “Buenos días a todos” de TVN y “Gigantes con Vivi”, de Canal 13.

En el año 2007, Valenzuela contrajo matrimonio con su compañera de trabajo Paloma Aliaga, ceremonia que fue televisada por el programa de Canal 13 “Cásate conmigo”, con quien tuvo dos hijas.

La gran polémica que protagonizó el invitado de “El Purgatorio” tuvo que ver con la infidelidad de su esposa con su cuñado, hace 10 años, cuando ella se emparejó con el hermano de Daniel e incluso fue mamá también con él. En relación a este hecho, con el paso de los años, Daniel perdonaría esta deslealtad en pro de una buena relación familiar.

“Creo que vamos a pasar un buen momento, le tengo mucho aprecio a Karol. Sin embargo, ‘El Purgatorio’ tiene sus bemoles, sus claros y sus oscuros. Para mí todos los muertos son buenos, pero a estos muertos se encargan de sacarle sus ‘yayitas’ y hurgar en su pasado”, comentó Daniel Valenzuela.

“Esta invitación es para dar punto final”

Karol Lucero comenzó su carrera televisiva en el 2008 en Chilevisión en el programa “Yingo” y también se desempeñó en “El diario de Eva” en donde se emitió la serie “Nikolais, diario de un Pokemón”. En el año 2015 llegó a Mega para integrarse como panelista del matinal “Mucho gusto”, donde permaneció hasta el 2019.

Lucero ha generado diversas polémicas, siendo la más recordada la que protagonizó en Radio Carolina donde fue acusado de un hecho de connotación sexual en una transmisión en vivo, algo que él ha negado en variadas ocasiones. En tanto, después del estallido social ha sido víctima de diversas funas a causa de sus logros económicos, su relación con las mujeres y su forma de ser.

Por su parte, Karol Lucero señaló que “voy a pasarlo bien y a disfrutar, creo que los programas en vivo y en directo tienen una magia especial y me gusta esa televisión. El interactuar con el público en directo me acomoda mucho”.

“También siento que esta invitación es para dar punto final y cerrar una etapa en mi vida que ha sido muy difícil. Este programa lo voy a enfrentar desde la vereda de la verdad, no tengo porqué mentir. Llevo hablando en varios espacios los procesos que he vivido con el estallido social y con las funas”, agregó.

“En ese sentido, voy a aprovechar este espacio para cerrar una etapa de mi vida que comenzó en octubre del 2019, justo hace cuatro años, de un episodio que no borraría de mi vida porque me sirvió mucho para crecer (...) he estado en el purgatorio la mayor parte de mi vida y he vivido el infierno terrenal”, añadió Lucero.