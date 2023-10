Las reacciones que dejó el encuentro de Jorge con su expolola: “Más contento se puso cuando entró Skarleth”

Durante el capítulo de este jueves en “Gran Hermano”, los televidentes pudieron ver el reencuentro entre Jorge Aldoney y su expareja, Stephanie Arancibia.

Cabe recordar que en varias ocasiones, el participante del reality de Chilevisión ha declarado que aún tiene sentimientos por su antiguo amor y que estaba esperando salir del encierro para volver a jugársela por ella.

Ahora, la producción se adelantó a los hechos y tras ser parte de “Los Cuatro Fantásticos”, le trajeron a la joven para pasar un romántico momento dentro de la casa más famosa del mundo.

Jorge Aldoney fue rápidamente a recibirla luego de ver cómo atravesó la gran puerta del reality, recibiéndola con un fuerte y largo abrazo.

Sin embargo, la reacción del Míster Chile al ver a su expareja no fue la que los cibernautas esperaban, de hecho aseguraron que no se veía nada emocionado y que finalmente se dio cuenta de que no tenía sentimientos por Stephanie.

“Siento que no le gusta ya, hay poca química”; “Ningún beso, solo abrazo. Más contento se puso cuando entró Skarleth”; “Ya no le gusta se nota”; “No me gusta opinar de relaciones ajenas pero ustedes se acuerdan de la emoción de Jorge cuando Skar volvió del repechaje? Esperaba algo así o más para con su ex pero parece que se apagó la llama... o estoy equivocada? Cariño si hay eso es obvio pero amor?”; “La mina le dijo que ella lo iba a estar esperando afuera y él le dijo que no, que no haga eso porque él no le podía asegurar nada”; fueron algunas de las palabras que escribieron los usuarios de Instagram.