María Gracia Omegna se refirió a su maternidad y contó el curioso origen del nombre de su hija

María Gracias Omegna será una de las protagonistas de una nueva edición de “La Divina Comida”, programa que Chilevisión emitirá este sábado en horario estelar.

Dentro de los temas que abordará la actriz estará la maternidad de su hija Anka, fruto de la relación que mantuvo con Gonzalo Valenzuela.

“Ha sido la experiencia más radical en mi vida”, comentó, según recoge Página 7.

Asimismo, la intérprete aseguró que “siento que si uno mira para atrás, te ha pasado que a veces uno dice ‘uy, qué heavy que después de esto hay un antes y un después’”.

Además, la artista escénica expresó que se siente reflejada en su hija.

“Se parece un montón a mí. De hecho, ha sido un ejercicio que he tenido como de reencontrarme un poco con mi yo de niñita (…) tiene tres años y medio. Está muy expresiva emocionalmente”, explicó.

El origen del nombre Anka

Sobre el origen del nombre de su pequeña, María Gracia señaló que “significa águila de los Andes”.

“Es muy divertido porque suena muy profundo, pero la verdad de todo esto es que Gonzalo vio ‘Dora la exploradora’ con sus hijos en el cine, y ahí salía como que hablaban de Anka”, relató.

En este sentido, aclaró que “a Gonzalo, obviamente, no le gustaban ninguno de mis nombres hippies, y me dijo ‘acabo de ver ‘Dora la exploradora’, Anka’, me dice ‘significa águila de los Andes’”.

“En el único tatuaje en el que coincidimos yo y Gonzalo es un águila. Él tiene una acá en las costillas y yo tengo una en el empeine. Entonces, fue como perfecto y ahí quedó como Anka”, indicó la actriz.