Miguelito siguió los consejos y comenzó a rayar la cancha en Tierra Brava: “Yo no vengo a ser muñeco de nadie”

En medio de una prueba de cocina en Tierra Brava, Miguelito estalló cuando Fabio Agostini volvió a molestarlo, diciendo que el español “se cree la raja” y le mandó un fuerte mensaje: “que se porte como un hombre adulto”.

Este le respondió con un “no te digo nada más”.

Y es que ya este miércoles algunos compañeros vieron a Miguelito cabizbajo y dedicado a las labores de organización y limpieza de la casa. Al consultarles, el comediante contestó que ya estaba cansado de las bromas constantes por su físico.

Tras esto, Simón de la Costa le pidió a Agostini que “no quiero que te pegues más el show cuando estamos en prueba”.

Miguelito también habló con Junior Playboy, y fue claro con él, “no me gusta que te unas con Luis y con el otro w..n de mi capitán para reírte de mí”, y puso énfasis en que “yo no vengo a ser muñeco de nadie”, ante lo cual Junior le pidió disculpas. El ex “Morandé con compañía” también aclaró el asunto con Fabio.