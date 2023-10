Oleada de renuncias en Gran Hermano: ahora se fue Fran Maira y CHV prepara reemplazos

Una nueva renuncia azota a la casa de Gran Hermano, ya que a las últimas salidas de Skarleth Labra, Ignacia MIchelson y Fede, ahora se suma Fran Maira.

Ya se había especulado que la emprendedora sólo entraría por un par de días, ya que tenía un compromiso familiar, lo que ella misma confirmó en el capítulo de este jueves del reality de Chilevisión.

LEE MÁS: El desgarrador momento en que Skarleth le cuenta a sus compañeros sobre la muerte de su abuelita

“Tuve que tomar una decisión difícil. Hace más de un año y medio cerré un compromiso con mi mamá y mis hermanas, el cual es en estas fechas”, le dijo Maira a sus compañeros.

“Cuando me llamaron del reality que había quedado estaba demasiado feliz, pero cuando yo acepté entrar eran cuatro meses de encierro y el programa se alargó y me llamaron al repechaje y me dijeron que tomara la decisión adentro, intenté reprogramar este compromiso, estaba la opción de no ir, y tengo que elegir, lo pensé estos días, mi mamá es lo más importante que tengo y puede que más adelante no la tenga y la felicidad de ella es más importante que la mía, decirles que no tengo nada personal contra ustedes”, cerró.

¡Buen viaje Fran!❤️



La jugadora reunió a sus compañer@s de #GranHermanoCHV para contarles una importante decisión con respecto a su estadía en la casa 😔



Espía el reality por @plutotvar 📲 pic.twitter.com/R2Gd8iP9yF — Chilevisión (@chilevision) October 6, 2023

Ya en el estudio Diana Bolocco afirmó lo que el canal ya había adelantado, sobre el reemplazo de los participantes que han renunciado, por exjugadores del programa.

Julio César Rodríguez en tanto, especificó que “será reemplazado Fede, será reemplazada Fran y, por las razones de salud, será reemplazada Nacha”.

Mientras que que Skarleth Labra podrá reintegrarse al programa, si es que quiere, tras salir por la muerte de su abuelita.