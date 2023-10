“Qué ignorantes”: Caludia Conserva indignada con quienes difundieron que lucró con documental

Claudia Conserva es una de las invitadas al programa “Podemos Hablar”, que Chilevisión emitirá este viernes 6 de octubre, instancia en la cual conversó sobre diversas aristas del cáncer de mama que padeció, así como del documental en que registró el doloroso proceso, “Brava”.

La animadora de televisión también se refirió a las críticas que recibió el trabajo audiovisual de parte de fundaciones oncológicas y, en el mismo tema, desmintió tajantemente que haya lucrado con la exposción de su tratamiento de salud en el documental, emitido por TVN.

Respecto a las objeciones que plantearon las organizaciones ligadas al tratamiento de la enfermedad al ver el programa en el canal público, Claudia partió contextualizando lo que significó embarcarse en ese proyecto, según la información entregada a Publimetro.

“Cuando uno se expone de esta manera, sabe un poco a lo que va, y a mí me dijeron en todos los tonos, a mí este documental me costó muchas conversaciones, muy ásperas, con el Pollo y con mis hijos. Nadie estaba de acuerdo. Todos me decían ‘no, por ningún motivo, no lo hagas, por qué te vas a exponer, qué necesidad tienes, no, Claudia, entra en razón’”, señaló de entrada.

“Incluso, un ejecutivo de TVN fue una semana antes a mi casa y me dijo: ‘¿estás segura? Acabo de ver el primer capítulo ¿estás segura de lo que estás haciendo y lo que puedes provocar?’, dije ‘sí'. Y a mi familia les dije ‘perdónenme, me van a perdonar. Yo creo que si uno dejase de hacer cosas por lo que piensa el resto, uno haría bien poco. Y aquí me voy a arrancar con los tarros y les pido perdón por el resto de mi vida. Yo los amo y perdonenme por revivir esto a través del docu, pero para mí es demasiado importante’”, explicó.

En este sentido, Conserva aclaró que el origen de los reparos fue impactante para ella. “Me sorprendió de dónde vinieron las críticas. Porque que la gente, en general, encuentre que es fuerte, que es morboso y todo, dije ya, está dentro de las posibilidades. Pero que te cuestione la asociación de pacientes oncológicos, cuando mi intención fue rendirle un homenaje a todas las personas que han vivido este proceso sin recursos”, argumentó.

“Lo encontré lamentable”

Sobre el mismo punto, el rostro de TV+ profundiza: “Veo los diarios y dice: ‘Fundaciones arremeten contra docu por ocupar un lenguaje bélico; el lenguaje correcto es abordar la enfermedad, no se habla de enfrentamiento; los tiempos han cambiado, no se habla de lucha’. A mí me nació, si yo no decidí ser vikinga y luchar (...) A mí me nació la parte más bélica de mi ser contra el cáncer”.

Consultada por Jean Philippe Cretton acerca de qué opinaba de quienes la acusaron de lucrar con el documental “Brava”, la conductora de “Claudia Conversa” respondió enfática.

“Eso sí que lo encuentro más lamentable de una sociedad como la nuestra, a alguien se le ocurre mencionar, no sé dónde, de qué medio, que resulta que yo lucré y que me hice millonaria, cobré millones a TVN por mostrar mi enfermedad, cosa que no fue así. Yo nunca desmiento nada, pero creo que en este momento sí es importante alzar la voz. No hubo dinero de por medio. Si hay costos involucrados, de que TVN tuvo que invertir plata en esto y gastarse plata para mejorar los audios, contratar un editor”, aclaró.

“Pero que yo lucré, que yo gané, que yo me beneficie económicamente, eso encuentro que es ensuciar un trabajo o una cosa que para mí era, y lo sigue siendo, tan importante, que lo encontré lamentable. Qué ignorantes, cómo estropean los seres humanos buenas causas, buenas intenciones, perdóname la expresión, por un saco de hue...”, sentenció Claudia.