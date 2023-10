“Que no panda el cúnico”: iCata protagonizó un tragicómico accidente mientras estaba con la cocina de “Gran Hermano”

Catalina Salazar, más conocida como iCata, sigue dando que hablar por su participación en “Gran Hermano” Chile. Ahora, la influencer protagonizó un trágico chascarro mientras estaba en la cocina.

Todo comenzó cuando la joven de 29 años quiso hacerle un favor a sus compañeros y licuar la comida, pero cuando levantó la jarra se dio cuenta de que estaba suelta la parte de abajo y cayó todo el contenido encima de la mesa.

En primera instancia, la influencer solamente atinó a gritar por ayuda: “Conche... ¡Pincoya!”, dijo iCata.

“¿Qué cosa?”, le respondió la chilota, quien recién había abandonado la cocina y tuvo que devolverse rápidamente para ayudar a su compañera.

Al darse de cuenta de la situación, Jennifer la intentó tranquilizar diciéndole “ya no importa, que no panda el cúnico... No sé en qué cosas andas pensando”, le reclamó.

Un secreto entre ambas

Posteriormente, luego de limpiar el desastre del mesón y echar la comida a un recipiente, Pincoya le dijo a Catalina que fueran donde la producción a entregarle la licuadora en mal estado y aprovechar de reclamarle por lo sucedido.

“Vamos a decirle a ‘Gran Hermano’ que corte su show y que haga las cosas como corresponde, no ves que uno anda pasando vergüenza”, comentó la chilota, asegurando que todo fue por alimentar a “los lulos”.

“Viste, por hacer favores...”, comentó iCata en tono de broma, a lo que Jennifer contestó: “Es que uno, a los chicos, no los puedes hacer pasar hambre”.

Eso sí, Jennifer le dijo que el pequeño incidente quedara entre ambas y que se hicieran las desentendidas cuando llegara el resto de los participantes, puesto que se podían burlas de ellas.

Acá te dejamos el momento:

JXBDBDNS CTMREEE la cata dejo la caga y como le gritó para que la vea #LaResistenciaLulo #TheLulosShow pic.twitter.com/Wsn33UwBq5 — 🩰 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@bystrawberrypie) October 6, 2023