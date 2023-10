Review | Psycho-Pass: Providence: las claves para disfrutar de esta película de animé, hayas visto o no la serie

Psycho Pass es una saga de ciencia ficción en un futuro distópico. Lleva más de 10 años produciendo temporadas, películas y más. Ahora llega la película más reciente: Psycho-Pass: Providence. Muchos te dirán que debes ver la serie para disfrutar la película, pero no es así: yo no había visto la serie, vi la película y me encantó. Ahora vi la serie y me encantó más. Perfectamente esta película puede ser una puerta de entrada si es que no has visto el animé.

Claramente, después de avanzar un par de temporadas en estos días, me di cuenta de que habría disfrutado más la película de haber visto el contenido antes. Pero no lo tomes como una limitante: es una historia que se puede entender y disfrutar sin ver contenido previo. Dicho eso, te adelantamos un poco de lo que verás en el cine.

Una conspiración en desarrollo

Hablaremos de la película, haciendo poca alusión al animé. Aunque la recomendación para un disfrute ideal es que te veas la primera temporada. Dicho eso Psycho-Pass: Providence tiene una historia bastante atractiva, que genera intriga desde el minuto uno. Algunos colegas nos recomendaron ver las películas Psycho-Pass Sinners of the System y la tercera temporada de la serie, antes de enfrentarnos a esto, pero siento que no es necesario.

Al inicio de la historia, un barco extranjero es atacado por un grupo paramilitar extranjero quienes buscan destruir el Sistema Sybil. ¿De que se trata? En este mundo se creó un sistema especial que permite medir el ‘Psycho-Pass’, un elemento que te entrega un “grado de criminalidad”. Así, por ejemplo, las armas de la policía pueden simplemente “aturdir” o disparar a matar, dependiendo tu grado criminal.

Psycho-Pass: Providence

La trama principal

Volviendo al barco, en este ataque es asesinada la profesora Milicia Stronskaya. Ella había desarrollado unos documentos que de cierta manera cuestionan este sistema establecido y serían la clave para cambios en la sociedad. Tras este hito, volvemos a nuestra protagonista: la inspectora Akane Tsunemori.

La veremos junto a otros atrevidos personales, todos miembros del Departamento de Investigación Criminal, quienes se enfrentan a un nuevo caso que involucra gente que ellos ya conocen y una trama envuelta en lealtades, traiciones y varios giros inesperados.

Análisis

Sin haber visto la serie antes, Psycho-Pass: Providence atrapa por su estética y su trama misteriosa desde el minuto uno. Y si la vez, ya habiendo consumido la serie, calzan más cosas y entiendes mejor los cimientos de la serie, dándote una experiencia distinta. Por ejemplo, comprendiendo mejor la relación entre los personajes. Pero aún así, la película logra introducirte en ese mundo con buenas pinceladas.

Psycho-Pass: Providence

Pero nuestra invitación es a quienes aman el animé, todos. Porque esta película puede ser una puerta de entrada interesante, si es que no has visto la serie antes. Y un complemento entretenido y cautivador para quienes si han disfrutado de más contenido de Psycho-Pass.

Psycho-Pass: Providence es sin duda una película para pensa: profunda, algo oscura e incluso filosófica. La discusión sobre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto está permanentemente presente. Si bien en algunos momentos la película se siente lenta: paciencia, habrán momento de acción que lo compensarán con creces.

¡Ve a disfrutar esta aventura al cine! Es por lejos una de las mejores entregas de animé que hemos visto en lo que va del año: sin mucho fan service, que te hace pensar en profundidad y que te atrapa con la historia. Es un acierto de Crunchyroll traernos esta película.