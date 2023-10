“Tengo una conversación pendiente con él”: Camilísima se refiere a su expareja Seba Ramírez

Camila Campos se convirtió en la primera eliminada de “Tierra Brava” y, de regreso en Santiago, conversó con Publimetro acerca de su expololo Sebastián Ramírez, actualmente en el encierro del reality “Gran Hermano”, así como de la amistad que forjó con junior Playboy al interior del formato de telerrealidad de Canal 13.

Camilísima asegura que no tiene idea de lo que ha sucedido en porgrama de Chilevisión ni de lo que ha hecho Seba Ramírez. “Es mi expareja, lo mejor para él, le tengo mucho cariño. Lo dije en ‘Tierra Brava’. Le tengo mucho respeto, pero tengo una conversación pendiente con él”, señaló la periodista.

Consultada sobre si quedaron situaciones que es necesario aclarar, la nfluencer indicó que “pasaron cosas, son cosas de nosotros, temas que quedaron un poco en el aire, pero ya está. Es normal”.

En este sentido, Campos reflexionó acerca del pololeo que mantuvo con Sebastián antes de que, cada uno de ellos, ingresara a un formato de telerrealidad.

“Hay relaciones en las que, a veces, la distancia se da y no es necesario aclarar nada. No todos los cierres tienen que ser conversados, para mi gusto. Si está la posibilidad de que nos volvamos a ver y tener esa conversación, sí, obvio (que aclararíamos temas), pero no creo que él me busque ni que yo lo busque”, sentenció.

La amistad con Junior Playboy

Respecto a los lazos afectivos que forjó al interior del reality de Canal 13 con Junior Playboy, Camilísima reconoce que era una situación que no se esperaba.

“La persona con la que mejor me llevé en ‘Tierra Brava’ fue Junior (Playboy). No lo puedo creer porque algo supe en la prensa que él había hecho unas declaraciones un poco complicadas. Y dije: ‘Ay, no. No me tinca’”, admitió

Sobre este personaje, la joven comenta que sabía que Junior era amigo de unas personas que ella conocía, pero no había tenido la oportunidad de conocerlo sino hasta ingresar al programa.

“Lo encontré bastante honesto. Y muy gracioso, chistoso. Así que nada que decir, bueno para la talla, entre los dos cantábamos y bailábamos todo el día. Me cayó bien”, sinceró Camila.