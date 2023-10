‘The Eras Tour Film’ supera los 100 millones de dólares en preventa

El poder de Taylor Swift para generar ingresos es un fenómeno realmente impresionante. Mientras disfruta de un pequeño descanso antes de tener que volver a seguir con su gira mundial, que la estará llevando el próximo mes a suelo sudamericano, la película de The Eras Tour se está encaminando a convertirse en uno de los estrenos más taquilleros del 2023.

Con US $100 millones a nivel global, todo parece indicar que octubre será el mes de los ‘Swifties’ y que difícilmente podremos ir al cine sin escuchar de fondo alguna de sus canciones durante sus proyecciones.

De acuerdo con Variety, Taylor Swift: The Eras Tour Film ha rebasado los US $100 millones a nivel global, no sólo local. Así lo ha confirmado la distribuidora AMC, quien ha sido la encargada de llevar este concierto grabado a los fans de la cantante estadounidense. Esto ya la pone entre los seis estrenos más taquilleros del 2023 en Estados Unidos, a reserva de que durante su estreno recaude significativamente más.

The Eras Tour se pone a la par de grandes estrenos como Barbie y Super Mario Bros

Esta cifra la pone al nivel de otras producciones mega taquilleras de este año como Barbie, Super Mario Bros. La Película, Spider-Man: A Través del Spider-Verso o Guardianes de la Galaxia Vol. 3, títulos que rebasaron ese número también durante su lanzamiento en Estados Unidos. Esto sin duda ha dejado impresionada a la industria de los cines, pues será un taquillazo de récord para cualquier concierto pregrabado.

El filme de concierto muestra imágenes inéditas de The Eras Tour, que es la más reciente gira de la cantante y que además aún sigue en pie. La premisa de este show en vivo de Swift es un repaso por los distintos estilos que abrazó a lo largo de su carrera de poco más de 15 años. El tour tiene pautado tener 146 fechas, con la última de ellas teniendo lugar a finales de noviembre de 2024. Hasta ahora, se cree que podría rebasar los US $1,000 millones en ventas de boletos para cuando concluya; de momento se reporta que ya lleva más de la mitad de esa cantidad.

En cuanto al filme, todavía no queda muy claro qué tanto dinero podría llevarse. La grabación tendrá una competencia fuerte a finales de octubre con Five Nights at Freddy’s, filme de horror que se ha colocado como el potencial éxito de Halloween. En noviembre, verá compartir la cartelera con esperadas franquicias como la precuela Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes y The Marvels, así como con la épica de guerra Napoleón.