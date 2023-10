“Ahora la cornuda eres tú”: Aránguiz arremete contra Orsini por supuesta infidelidad de Valdivia

La teleserie entre Daniela Aránguiz y su exmarido Jorge Valdvia sumó un nuevo capítulo esta semana, que afectaría directamente a Maite Orsini y a otra mujer. Esto, porque según contaron en el programa Zona de Estrellas, el futbolista habría engañado a la diputada.

Fue el jueves cuando el editor Pablo Candia aseguró que Valdivia fue visto con otra mujer el pasado 30 de septiembre en una discoteque del sector oriente.

Si bien, en ese momento, Aránguiz puso el grito en el cielo y abandonó el estudio, enojada por no haber haber sido informada que darían esa información en su programa, finalmente habló de la situación, al día siguiente.

Aránguiz lanza dardos contra Maite Orsini

“Esta noticia no me va ni me viene, porque lo que haga Jorge con su vida privada a mi no me interesa. Yo estoy hace un año separada de él y tiene derecho a estar con quien quiere”, aclaró.

Pero, tras ello, lanzó la artillería pesada contra Maite Orsini, jactándose que ahora ella era la “cornuda”.

“Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Así que de que tú estás con Jorge, lo estás. Y ahora la cornuda eres tú”, lanzó sin filtro Daniela Aránguiz.

La tercera mujer en cuestión, sería un joven diseñadora, con quien Valdivia se besó en público.