Camilísima se planteó la posibilidad de que voto de Luis Mateucci haya sido por despecho

En la reciente edición de “El Purgatorio”, emitida la noche de este viernes 6 de octubre, Camilísima señaló que en cierto momento se interrogó a sí misma acerca de si el voto de Luis Mateucci en “Tierra Brava” fue motivado por despecho.

En el estelar de Canal 13, conducido por Nacho Gutiérrez, estuvieron de invitados Karol Dance y Daniel Valenzuela, pero en la transmisión en vivo se agregaron al panel a Camila Campos y Daniela Aránguiz.

En este escenario, Gutiérrez consultó a Camilísima acerca de su salida del reality y si le había dolido la nominación del argentino. “No me dolió, me sorprendió porque lo dije, al Lucho lo conozco de antes, acá afuera me enteré que nadie le dice Lucho. Lo conozco, tenemos amigos en común”, aclaró la influencer.

En este sentido, añadió que “por esos amigos en común, en algún minuto me enteré que tuvo interés de conocerme más”.

Sobre la cercanía con Mateucci, la periodista señaló que “en el reality traté de decirle ‘oye, por si acaso no es personal’, porque no agregamos a Instagram. En ese minuto, no estaba disponible para conocerlo más”.

Respecto a el voto de nominación pudo haber sido motivado por despecho de parte de Luis, Camila explicó que “me lo pregunté. Primero me sorprendí porque me conoce de afuera y, cuando eres capitán y te toca nominar al primero del reality, yo ya lo conocía”.

“Cuando me enteré que Lucho iba a entrar al reality fue un alivio, porque es una cara conocida... O sea, llegó y me nominó. Todos vieron que él en la prueba la embarró, él se equivocó voluntaria o involuntariamente, nosotros lo elegimos como capitán”, agregó en relación con el voto antes de su salida del reality.