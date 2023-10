“¿Les decían lo que tenían que hacer?”: Ignacia Michelson contó la firme sobre rumores de pauteo en Gran Hermano

En una reciente interacción en sus redes sociales, Ignacia Michelson, conocida DJ y ahora ex participante de Gran Hermano, abordó algunas preguntas sobre su reciente experiencia en el famoso programa de telerrealidad de CHV. Una de las principales incógnitas que sus seguidores tenían en mente se refería a la influencia de la producción en las acciones de los participantes.

Al ser cuestionada sobre si la producción les dictaba lo que debían hacer, Michelson respondió de manera categórica. “La verdad es que a mí nunca me dijeron qué hacer, porque es un reality donde la producción no se mete en nada”, afirmó, despejando los rumores de un posible pauteo de la producción.

La DJ también compartió su experiencia personal en Gran Hermano, comparándola con otros programas de telerrealidad en los que había participado previamente. “Fui yo al 100%, me pasaban retando todo el tiempo, ya saben por qué, por subirme a la mesa, por el micrófono, la más retada era yo”, reveló, entre risas.

Además de aclarar la cuestión del pauteo, Ignacia Michelson compartió sus razones para finalmente unirse al elenco de Gran Hermano a pesar de haber negado su participación durante varios meses. “La verdad es que me llamaron, pero no iba a entrar porque tenía mucho miedo. Yo vengo de otras casas de reality donde editan y tenía miedo de que me mostraran en todas mis facetas”, explicó.

Sin embargo, su experiencia en el programa resultó ser diferente de lo que había temido. “Al final fue mejor, a la gente le gustó más verme como yo soy en el día a día que verme en las fiestas, las peleas o como quieren mostrarme en los otros realities”, confesó.

A pesar de los altibajos y los momentos difíciles, Michelson destacó que disfrutó de la experiencia en Gran Hermano. “Me gustó la experiencia, lo pasé muy bien, y muy mal porque estuve súper enferma, pero conocí a gente muy linda”, concluyó.