Martita asume otra actitud y desconcierta a Tomás en “Generación 98″: “¿Y si no te perdono?”

Mega liberó un nuevo avance de próximos capítulos de “Generación 98″, en el cual se ve una situación en que Martita fija claramente los límites a Tomás por sus actitudes en el pasado.

Como parte de su terapia, el odontólogo se acerca a la enfermera para pedirle disculpas por todo el bullying que le propinó cuando eran compañeros de curso en el Colegio Saint Williams.

No obstante, la respuesta del personaje interpretado por Daniela Ramírez desconcierta al “Moco” Rodríguez, tal como se aprecia en el video de redes sociales de la teleserie.

En las imágenes se ve que el rol de Felipe Rojas acude al trabajo de su antigua compañera de colegio y le expresa que se siente arrepentido por su actitud de acoso escolar de aquel tiempo.

“Perdona por todas esas veces que te agarré pal’ hueveo, que fui pesado, por esa vez que te metí ese ratón adentro de la mochila. Perdona, Martita, en serio. De corazón te pido disculpas”, manifiesta.

No obstante, Tomás nunca imaginó la respuesta de Martita, quien niega aceptar sus disculpas por todo el matonaje del cual fue víctima cuando era sólo una joven muchacha.

“¿Y si no te perdono?, ¿qué pasa si te digo que no puedo perdonarte?, ¿tu psicóloga no te va a poder dar de alta, y vas a tener que hacer terapia de por vida?”, le enrostra la profesional de la salud, lo cual deja estupefacto al “payasito” del Saint Williams.

Pese a que se desconoce qué sucede luego de este diálogo, en redes sociales muchos seguidores de la nocturna de Mega aplaudieron la actitud de Martita y la atribuyeron a su liberación emocional al vincularse sentimentalmente con Gonzalo, superando su timidez y miedos.

Sin embargo, otros usuarios plantearon que, en realidad, esta conversación corresponde a una pesadilla de Tomás, pues la enfermera sería incapaz de responder de esa forma a una solicitud de disculpas, dada su bondad.

Además, cabe mencionar que el odontólogo ha logrado avances en su psicoterapia, por lo que su necesidad de ser perdonado se relaciona estrechamente con superar el dolor por la separación de Paula, quien lo dejó por Cota, situación que para “Moco” resultaba tan incompresible como tortuosa.