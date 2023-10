“Pasé por diversas emociones con ella”: Ignacia Michelson y Fran Maira dieron su sincera opinión sobre Skarcita de “Gran Hermano”

Una de las participantes desconocidas que llegaron mientras el reality “Gran Hermano” ya tenía unas semanas al aire fue Scarlette Gálvez, más conocida como Skarcita, quien en un principio pasó más desapercibida, y poco a poco se está consolidando como una de las integrantes que más contenido, y memes, genera.

Dos de las participantes que renunciaron al reality esta semana, dieron su opinión acerca de la participante que está en riesgo de ser eliminada este domingo. Una de ellas tuvo un fuerte conflicto antes de la fiesta del viernes pasado, donde quedó la grande.

“Ahí se me cayó un poco”

Fran Maira estuvo de invitada en el programa “Espiando la casa: la fiesta”, y entregó detalles sobre su relación con la joven de Maipú. “No la alcancé a conocer lo suficiente para tener una imagen completa de ella, pero al menos, lo que yo encontré de ella, cuando llegó a la casa la encontré una bomba”, partió.

“Me gustó que llegó con su personalidad, choriza, segura y me acerqué mucho a ella y ella a mí. Cuando me fui, vi cosas, me peló, dijo cosas muy feas de mí (...) ahí se me cayó un poco, pero no la conozco lo suficiente para tener una imagen, siento que está jugando”, agregó.

“Yo cuando salí, le tiré puras flores, me fui full de su lado, y después quedo yo como la pw (pobre weona), hablando puras flores de ella, y ella ‘ay, sí, es una no sé qué cosa’. Al final si te cae bien una persona, y si hablen de uno, por último no opines nada (...) para caer bien, opinó para la aprobación de las demás. Ahí se me cayó porque no fui leal a su línea”, continuó Fran Maira.

“Mi relación fue mutando”

Por otro lado, Ignacia Michelson empezó con una mala imagen de la joven, pero terminó yéndose con buenas migas y una buena percepción de Skarcita. Ella respondió a una pregunta de un seguidor sobre su vínculo con la joven, y Nacha respondió: “Mi relación fue mutando con Skarcita”.

“Pasé por diversas emociones con ella, la verdad sentí que sí cambió mucho cuando le pasó esa situación con Voldemort, y recién ahora está empezando a ser ella. Yo le dije: ‘wey, esta es la Scarlette que me cae bien, la que habla, la que dice, la que siente’. Al final me llevé súper bien con ella”, aseguró la DJ.

“Son mis reinas bellas, las extraño mucho a la Pincoya, la Cony, la iCata y la Scarlette. Qué les vaya súper bien, y aquí las estoy esperando”, cerró.