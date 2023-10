“Quería tener buena onda con ella”: Raimundo Cerda responde a criticado latigazo a Scarlette

El último eliminado de Gran Hermano, Raimundo Cerda, se refirió al criticado momento de la fiesta cuando, a modo de broma, le lanzó un latigazo en la espalda baja a Scarlette Gálvez, lo que fue considerado por los twitteros como un acto “machista”.

Según contó en conversación con Publimetro, no fue con una mala intención.

“No me acuerdo bien. No fue con una intención, porque ella no me llamó la atención en ningún minuto. Llegó a la casa recién, pasó por un momento (acusación a Rubén), entonces yo quería tener buena onda con ella, pero nunca fue con esa intención”.

Además, agregó que “creo que ella se rio, nunca se lo tomó mal tampoco e incluso llegó con ganas de conocerme a mí, me lo dijo. Entonces, quiero ver ese video, porque no recuerdo bien, pero fue con esa finalidad”, reiteró.

“Voy a ver ese video y voy a tomar mi autocrítica”, señaló.

Raimundo responde por amigo funado en redes

Además, respecto a su amigo que fue funado en redes sociales por realizar un burlesco comentario contra los familiares de Scarlette, con quienes estuvo frente a frente en el estudio de CHV, Raimundo reveló que conversó con él y está totalmente arrepentido.

“No sé si su actuar haya estado bien, porque yo no soy de hacer esas cosas. Él es distinto a mí, pero él también es un caballero, súper respetuoso. Lo conozco de hace tiempo, es buena persona. Pero creo que no lo hizo con esa intención, quizás con la intención de apoyarme, pero le salió mal, se le salió de las manos”, contó a Publimetro.

