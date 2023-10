“Se desencantó de la tele”: Kurt Carrera y Claudio Moreno explicaron la ausencia de ‘Popin’ en los medios

En un nuevo y entretenido capítulo del programa digital “Es La Hora De Tu Podcast”, fueron invitados para conversar con los conductores Willy Sabor y José Luis Martínez “DJ Lolito”, los comediantes Claudio Moreno y Kurt Carrera, conocidos por haber dado vida a dos queridos personajes relacionados entre sí, los pájaros Guru Guru y Tutu Tutu.

Dentro de la variada y distendida conversación, los humoristas analizaron el éxito en redes sociales durante los últimos tiempos de Popin, personaje de “Morandé con Compañía” interpretado por Pablo Zamora, artista con quien los dos han tenido la posibilidad de trabajar en distintas oportunidades. “Es un genio”, opinaron en primer lugar.

“En TikTok es número uno Popin”, detalló Carrera, poniendo como ejemplo los sketchs de “esto es muy penca” o “qué ahueo… se equivocó”.

Luego de que DJ Lolito propusiera la idea de que Zamora fuera invitado al podcast, su ex compañero de la dupla “Salomón y Tutu Tutu” aseguró que el artista no aceptaría. “Me han llamado de programas como ‘PH’ (‘Podemos Hablar’). Yo les digo que Pablo no va a ir, me ofrecen el triple y él dice que no. Me han llamado de todos lados y no, a Pablo le importa una raja la hue…”, afirmó.

“Se desencantó de la tele”, agregó Willy Sabor, mientras que Claudio Moreno estuvo de acuerdo en que dicho humorista no era muy asiduo a los programas de televisión.

Para complementar su punto de vista, Kurt Carrera aseguró que al intérprete de Popin “no lo mueve” la televisión. “A menos que le den un programa propio de humor, dirigido y todo hecho por él, cosa que no le va a pasar nunca”, sentenció.

