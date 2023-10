Teresita Reyes sorprendió con atrevida pregunta: “Estaba pensando en un touch and go, ¿será mucho?”

La actriz Teresita Reyes no es sólo querida por sus icónicos roles en la teleserie como en “Piel canela”, “Machos” y “Brujas”, sino también por el lúdico contenido que sube a sus publicaciones de Instagram.

Ella ha sacado risas con sus chistosos videos, en donde es completamente sincera y sin filtro a la hora de entregar su opinión. Sus últimos videos no fueron la excepción.

“¿Me estai weando?”

Ella estaba leyendo en la terraza de un departamento, y su yerno le realizó la siguiente pregunta: “oye suegra, ¿qué piensa usted de tener una pareja a esta edad?”.

“¿Me estai weando?”, partió, “no sabes lo agradable que es vivir en soledad niño”, continuó la actriz antes de ser cortada por la edición, lo cual nombró en el siguiente video.

“Oye chiquillos perdón, pero me faltó más de la mitad de lo que iba a contar sobre la soledad. Estaba pensando en un touch and go, ¿será mucho?”, preguntó Teresita Reyes.

Los comentarios celebraron el sentido del humor de la actriz, y la alentaron para que llevara a cabo el flirteo que anunció. “Tú dale no más. Con todo si no pa’ qué”; “La vida es hoy”; “Vo dale no más!”, entre otras.