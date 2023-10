iCata pilló a Seba Ramírez robándole comida y lo encaró en Gran Hermano: “Le dije...”

La influencer iCata echó al agua a Sebastián Ramírez en Gran Hermano, tras pillarlo robándole comida desde su casillero personal. Así lo reveló a Constanza Capelli, a quien le contó cómo fue el momento que lo vio sacando una fruta que era de ella.

“Yo venía entrando desde el patio y le dije ‘¿por qué me estás sacando comida?’”, contó iCata.

Sin embargo, la respuesta de Ramírez fue simplemente porque “‘me sacaron los huevos”, le habría dicho a la periodista, a modo de justificación.

Seba Ramírez robó comida a iCata

Ante esto, Cony le contó que Ramírez le había confesado el ilícito del “caso frutas”, asegurando que le había dado “vergüenza”.

“Me dijo que le dio tanta vergüenza, que la iCata lo haya visto robándole”, señaló.

“El otro día le di medio plátano y le dije que si alguien me pide, le voy a dar, no le voy a decir que no. Después fue a pedirme disculpas afuera”, sentenció iCata.

Actualmente iCata se encuentra en placa, junto a Scarlette y Estefanía. Este domingo se define la eliminación por votación del público.