¿Ingresará a Tierra Brava? Angélica Sepúlveda asegura que se ‘vienen cositas’ fuera de Chile

Angélica Sepúlveda, conocida públicamente como “La Fierecilla de Yungay”, se ha robado la atención en redes sociales, y no es para menos. La icónica figura de los realities chilenos sorprendió a sus seguidores con una posible revelación sobre una nueva aventura que aprenderá.

“Chiquillas y chiquillos lindos me encantaría poder contarles algunas cositas que sé los pondrá muy contentos, pero como dicen por ahí: en boca cerrada no entran moscas y hasta que mis papis no den el visto bueno y deje todo organizado en el campo y Yungay no me atrevo a firmar (quise decir confirmar) nada”, expresó Angélica en un mensaje en sus redes sociales, dejando a todos intrigados. La incógnita se centra en si ingresará en un nuevo reality.

[ Te podría interesar: “Es una persona, no un objeto”: Cony le paró los carros a Sebastián tras comentario machista sobre iCata ]

En medio de un renacimiento de los reality shows en la televisión chilena, con la llegada de programas como “Tierra Brava” y “Gran Hermano”, la ausencia de Angélica Sepúlveda ha sido notable. Sin embargo, todo indica que esta querida personalidad podría estar lista para regresar a la pantalla chica de la mano de uno de estos emocionantes proyectos.

En sus declaraciones, Angélica no reveló mayores detalles sobre su próximo proyecto televisivo, pero insinuó que su “regreso se viene fuera de Chile”, lo que aumenta aún más la especulación y el interés en su participación en un reality internacional.

“Estoy muy feliz y agradecida de todos ustedes por el apoyo e inmenso cariño que recibo, son unos genios, los llamados telefónicos y propuestas que he recibido las presionaron ustedes al pedirme en esos formatos temerarios llamados realitys, ha sido muy gratificante escuchar de muchos productores decir: en todos lados se lee que el público te quiere de vuelta en los realitys”, sostuvo.

La respuesta de sus seguidores, expresando un inmenso cariño y apoyo a la estrella de la televisión chilena. Muchos productores han manifestado su deseo de contar con Angélica en sus programas, y la demanda del público por verla nuevamente en la pantalla es innegable. ¿Será que podríamos ver un remake entre “La Fiera” Díaz v/s “La Fierecilla”?